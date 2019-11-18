Два человека пострадали и двое погибли в ДТП на Кубани

На трассе «Кавказ» 51-летний водитель Opel Vectra при обгоне зацепил боком встречный автомобиль Hyundai Solaris, а затем столкнулся с также двигавшимся по встречной полосе автомобилем Lada Kalina под управлением 36-летнего водителя.

Виновник аварии и водитель отечественного автомобиля скончались на месте аварии. 25-летнюю пассажирку Lada и 50-летнего пассажира Opel госпитализировали.

На данный момент обстоятельства аварии устанавливаются.