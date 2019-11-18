Два человека пострадали и двое погибли в ДТП на Кубани
На подъезде к Майкопу 17 ноября произошло столкновение, в котором погибли два человека и двое пострадали, сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На трассе «Кавказ» 51-летний водитель Opel Vectra при обгоне зацепил боком встречный автомобиль Hyundai Solaris, а затем столкнулся с также двигавшимся по встречной полосе автомобилем Lada Kalina под управлением 36-летнего водителя.
Виновник аварии и водитель отечественного автомобиля скончались на месте аварии. 25-летнюю пассажирку Lada и 50-летнего пассажира Opel госпитализировали.
На данный момент обстоятельства аварии устанавливаются.