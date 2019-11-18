  • Два человека пострадали и двое погибли в ДТП на Кубани

    18 ноября 2019, 22:36

    Ирина Нагайникова

    На подъезде к Майкопу 17 ноября произошло столкновение, в котором погибли два человека и двое пострадали, сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

    На трассе «Кавказ» 51-летний водитель Opel Vectra при обгоне зацепил боком встречный автомобиль Hyundai Solaris, а затем столкнулся с также двигавшимся по встречной полосе автомобилем Lada Kalina под управлением 36-летнего водителя.

    Виновник аварии и водитель отечественного автомобиля скончались на месте аварии. 25-летнюю пассажирку Lada и 50-летнего пассажира Opel госпитализировали.

    На данный момент обстоятельства аварии устанавливаются.