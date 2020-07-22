22 июля 2020, 13:47
ДТП на Кубани: один человек погиб, трое пострадали
Авария произошла в Калининском районе Краснодарского края. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД по региону.
Известно, что водитель автомобиля не смог справиться с управлением из-за превышения скорости и в итоге вылетел на обочину. В итоге водитель и 19-летняя пассажирка попали в больницу. 66-летняя пассажирка погибла, а еще одной, 17-летней, назначили амбулаторное лечение.
Правоохранитили расследуют все подробности ДТП.