ДТП на Кубани: один человек погиб, трое пострадали

Известно, что водитель автомобиля не смог справиться с управлением из-за превышения скорости и в итоге вылетел на обочину. В итоге водитель и 19-летняя пассажирка попали в больницу. 66-летняя пассажирка погибла, а еще одной, 17-летней, назначили амбулаторное лечение.

Правоохранитили расследуют все подробности ДТП.