Происшествия 28 ноября 2022, 21:28 ДТП на юго-западе Нигерии унесло жизни троих человек

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Серьезное ДТП произошло на юго-западе Нигерии в штате Огун. В результате скончались три человека. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на представителей Федерального корпуса безопасности дорожного движения (FRSC) государства.

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Авария случилась на скоростной магистрали Лагос — Ибадан. Легковушка врезалась в автобус Toyota из-за того, что один из водителей потерял управление. Десять человек получили травмы. При этом двое взрослых и ребенок погибли.