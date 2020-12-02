facebook_pixel
    02 декабря 2020, 20:22

    ДТП на дороге Иваново-Ярославль: сбит мотоциклист без прав и шлема

    Дарья Морозова

    Произошла авария в Ивановской области. Автомобиль сбил мотоциклиста, у которого не оказалось шлема, прав и ходовых огней. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по региону.

    Выяснилось, что права водителя мотоцикла были просрочены. В результате он попал в больницу с различными травмами. Кроме того, у него взяли кровь на анализ. Водитель автомобиля был трезв.

    Мотоцикл отправили на штрафстоянку.