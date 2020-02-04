ДТП на автодороге «Кола». Один из участников погиб

61-летний водитель «Газели» не смог справиться с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в грузовик с полуприцепом Scania, за рулем которого находился 47-летний мужчина.

Водитель «Газели» скончался на месте происшествия. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.