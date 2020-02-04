04 февраля 2020, 16:41
ДТП на автодороге «Кола». Один из участников погиб
«Газель» столкнулась с грузовым автомобилем на автодороге «Кола». Водитель «Газели» погиб. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Ленобласти.
61-летний водитель «Газели» не смог справиться с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в грузовик с полуприцепом Scania, за рулем которого находился 47-летний мужчина.
Водитель «Газели» скончался на месте происшествия. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.