    04 февраля 2020, 16:41

    ДТП на автодороге «Кола». Один из участников погиб

    Дарья Морозова

    «Газель» столкнулась с грузовым автомобилем на автодороге «Кола». Водитель «Газели» погиб. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Ленобласти.

    61-летний водитель «Газели» не смог справиться с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в грузовик с полуприцепом Scania, за рулем которого находился 47-летний мужчина.

    Водитель «Газели» скончался на месте происшествия. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.