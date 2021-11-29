ДТП на Алтае, в котором погибли дети, устроила их учительница

Погибших на железнодорожном переезде детей везла на автомобиле их учительница. В машине скончались трое второклассников, еще один ученик в больнице.

За рулем автомобиля, который попал под поезд на алтайской трассе Тальменка — Среднесибирское и в котором погибли три второклассника, ехала их педагог, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобразования региона.

Как сказали железнодорожники, легковой автомобиль выехал на пути при запрещающем сигнале прямо перед снегоуборочным составом. Экстренное торможение, которое применил машинист, не помогло. На месте аварии находится заместитель краевого прокурора Петр Новиков. В ходе следственной проверки будет, в частности, выяснено состояние автодороги, на которой находился переезд.

Ранее смертельная авария с тремя автомобилями произошла на 48-м километре Минского шоссе в Голицыне. Жертвой ДТП стал подросток. Ему было 15 лет. Автомобиль попал сначала в мелкое ДТП, и находящаяся за рулем женщина хотела поставить знак аварийной остановки, но в машину врезался сначала один, а потом другой автомобиль.