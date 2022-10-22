Женщина с ребенком погибли в ДТП на западе Москвы | 360°

Эксклюзив 22 октября 2022, 23:11 Женщина с ребенком погибли в ДТП на западе Москвы Иномарка сбила насмерть женщину с ребенком на западе Москвы Пресс-служба Генпрокуратуры

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ДТП произошло вечером 22 октября на улице Богданова в Москве. Водитель Audi A6 совершил наезд на женщину с ребенком, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Москвы.

От полученных травм женщина 1980 года рождения и ее сын 2017 года рождения скончались. На месте происшествия находится первый заместитель прокурора ЗАО Москвы Сослан Хубулов, он координирует работу правоохранителей. Ведомство контролирует ход процессуальной проверки, а также решает вопрос о привлечении виновного к ответственности.

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Источник «360» сообщил, что водитель Audi A6 находился в состоянии опьянения. По данным департамента транспорта Москвы, улица Богданова перекрыта в обоих направлениях. Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

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Ранее недалеко от города Московский опрокинулся автокран. ДТП случилось на съезде на Киевское шоссе.