Эксклюзив 04 сентября 2022, 14:04 Поделиться Telegram

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Viber Женщина на Renault сбила трехлетнего ребенка в московском дворе Источник «360»: во дворе жилого дома в Москве сбили трехлетнего ребенка РИА «Новости»

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Трехлетний ребенок попал под машину во дворе жилого дома на Люблинской улице в Москве, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. За рулем зеленого Renault Megane, который устроил ДТП, была женщина.

По словам источника, авария произошла во дворе, между пятым и шестым корпусами дома № 80. В результате наезда также пострадал один взрослый человек.

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Ребенка с переломом носа и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу Святого Владимира. Второго пострадавшего с вывихом плеча — в ГКБ № 68, добавил источник.

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Все обстоятельства и причины ДТП уточняются.

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