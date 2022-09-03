Происшествия 03 сентября 2022, 20:15 Поделиться Telegram

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Viber Ехавший на красный свет таксист сбил насмерть мужчину на моноколесе в Москве Прокуратура: в Москве таксист сбил насмерть мужчину на моноколесе

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Водитель такси сбил мужчину на моноколесе на Профсоюзной улице в Москве. Пострадавший умер на месте аварии, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, водитель такси пересекал перекресток на красный свет и сбил мужчину. Погибшему было 34 года.

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По факту случившегося проводится проверка. В департаменте транспорта Москвы уточнили, что авария произошла в районе дома 102.

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На место прибыли оперативные службы города. Движение в этом районе оказалось затруднено. Водителей призвали по возможности объезжать этот участок. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

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