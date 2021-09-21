Друзья полицейского, обезвредившего пермского стрелка, рассказали, как он живет

Друзья полицейского Константина Калинина рассказали Daily Storm, как он живет. Калинин обезвредил студента, устроившего стрельбу в Пермском университете.

По словам знакомых Калинина, в ГИБДД он работает уже восемь лет. В прошлом году Калинин женился, вместе с супругой воспитывает ребенка и помогает матери.

«Жилье есть, все хорошо. Но если рассчитывать, сколько должно быть выделено квадратных метров на одного члена семьи, то им, конечно, не хватает. А так все хорошо, квартира есть, машина есть», — рассказал знакомый Калинина.

Когда в Пермском университете началась стрельба, Калинин оформлял ДТП недалеко от вуза. О происходящем ему сообщили очевидцы. Полицейский вместе с напарником сразу отправился в университет, чтобы оказать помощь, не дожидаясь прибытия омоновцев. Сам Калинин не дает комментариев СМИ.