Происшествия 17 марта 2024, 14:43 Дружинник в Курской области из ружья сбил украинский дрон Старовойт: доброволец в Курской области из охотничьего ружья сбил дрон ВСУ РИА «Новости»

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В воскресенье, 17 марта, боец народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, доброволец заслужил награду.

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«Благодарю всех, кто в эти дни стоит на страже нашей безопасности, а жителей приграничных районов — за стойкость и выдержку!» — отметил глава Курской области.

ВСУ усилили обстрелы региона накануне третьего дня голосования на выборах президента. Минувшей ночью над территорией Курской области средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа.

В воскресенье днем ВСУ атаковали поселок Теткино, в результате чего повредили ЛЭП и несколько жилых домов.