Друг убитого в Оксфорде Леонида Лабошина рассказал о погибшем

Друг убитого в Оксфорде Леонида Лабошина Роман рассказал о любви погибшего к занятиям музыкой. По его словам, о таланте Лабошина написали даже в газетах Великобритании. Роман отметил, что Леонид не просто любил музыку, но и играл сразу на нескольких инструментах.

«Леонид занимался и на гитаре, и на скрипке, и на клавишных. Сейчас как раз в газетах Великобритании, которые произошедшее комментируют, его называют талантливым пианистом. Мы с 15 лет дружим, и регулярно на всех наших встречах он на гитаре играл, а в последнее стал заниматься еще и на других инструментах. Недавно купил себе новые клавишные», — поделился однокурсник Леонида.

Он также уточнил, что СМИ допустили ошибку, написав, что талантливый мужчина учился в СПбГУ. На самом деле они были студентами Политехнического университета.

Роман добавил, что у Лабошина были большие планы на жизнь в Великобритании, куда он уехал год назад. Он собирался получить вид на жительство и взять ипотеку, но семьи у молодого человека, увлеченного работой, еще не появилось.