Друг семьи рассказал о всех спасшей девушке сына Валерии

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин, его девушка Лиана и друг Артем Клюшин попали в ДТП по пути из Москвы в Санкт-Петербург. За рулем была Лиана. Она всех спасла, по словам участников.

«Благодаря тому, что девочка совершила максимально возможное, чтобы спасти пассажиров. Она приняла удар на свою зону фактически, что почти не встречается в практике, и таким образом сохранила нам всем жизнь», — рассказал Клюшин. Его слова привет сайт российского «Пятого канала».

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По словам друга пары, девушка продемонстрировала незаурядное мастерство вождения. Кроме того, жизнь компании сохранило то, что она вела машину строго по правилам дорожного движения. Если бы она позволила себе нарушения, например превышение скорости, на мокрой дороге все могло бы закончиться куда печальнее.

Клюшин рассыпался в благодарностях в адрес дорожных комиссаров и медиков. Они тоже рисковали ради них на мокрой трассе, но поставили свои машины так, чтобы уберечь пострадавших от других несущихся по дороге машин.

«Люди рисковали жизнью, фактически перекрывая своими машинами, чтобы нас не сбили вслед идущие грузовики», — добавил Клюшин.