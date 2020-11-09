Друг Колтового выдвинул новую версию гибели телеведущего

Друг телеведущего Александра Колтового предположил, что в последние минуты перед крушением он потерял сознание. Аркадий Грачев считает, что именно по этой причине мужчина и его пассажирка не смогли воспользоваться спасательной системой.

Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

«Я считаю, что они, скорее всего, потеряли сознание. Он наверняка пытался дотянуть до аэродрома, видимо, он забыл, что такое угарный газ… Самолет на последней стадии был совершенно неуправляем», — заявил Грачев.

Он добавил, что самолет не принадлежал Колтовому и на этой Cessna летали несколько человек, которые никогда не жаловались на ее техническое состояние.

«У самолета не было никаких проблем, я лично на нем налетал больше двухсот часов», — добавил он.

Ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий программы «Звезды сошлись» на НТВ Александр Колтовой разбился вместе с пассажиркой при жесткой посадке легкомоторного самолета около подмосковного Томилино. Вместе с 41-летним мужчиной летела 33-летняя Наталья Климова. Основой версией случившегося является техническая неисправность судна и ошибка пилотирования.

Очевидцы и общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко утверждают, что Колтовой мог выжить, если бы до последнего не пытался увести терпящий бедствие самолет подальше от жилых домов и линий электропередачи.