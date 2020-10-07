Жители деревнь, соседних с воинской частью, где из-за пожара взрываются боеприпасы, боятся выходить из домов. Они рассказали «360» про обстановку в населенных пунктах.

«Мы слышим взрывы, они очень сильные. Страшно выходить из дома. Мы сидим с детьми в дальней комнате, потому что у нас дрожат стекла и дом трясется», — поделилась жительница Поплевино Юлия. Ее деревня расположена в 16 километрах от воинской части.

Женщина добавила, что в населенном пункте никто не оповещает об эвакуации. Все новости жители узнают из интернета.

«У нас все тихо в деревне и спокойно, никакой эвакуации нет. К пожару еще добавилась пробка. Трассу перекрыли, и все большегрузы везут через нас», — пояснила Юлия.

Житель деревни Шелемишево Геннадий рассказал, что эвакуация людей из населенного пункта идет в эти минуты. Шелемишево находится ближе всех к воинской части, где взрываются боеприпасы.

МЧС увеличили группировку спасателей и пожарных, работающих на горящем складе под Рязанью, в два раза. Пока потушить его не удалось.

Известно уже как минимум о двух госпитализированных людях из-за пожара на воинском складе, сообщает Life Shot со ссылкой на источник. В больницу попали мужчина с сотрясением мозга и женщина с тяжелыми травмами.

Еще пяти жителям местных деревень стало плохо с сердцем. На их самочувствие повлияли взрывы на складе боеприпасов. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.

Кроме того, повреждены и жилые дома. В них попали осколки боеприпасов, которые взрываются на складе. Это информация ТАСС.