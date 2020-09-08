Дрожащая женщина выпала из окна в центре Москвы

В Москве женщина выпала со второго этажа. По предварительным данным, в квартире остался маленький ребенок.

Инцидент произошел на 2-м Лесном переулке в Тверском районе, об этом источник сообщил «360». Очевидцы увидели на газоне женщину и вызвали скорую. До приезда скорой женщина еще была в сознании. По предварительной версии, в квартире мог находиться ребенок.

По словам очевидца, пострадавшая упала в огромную лужу на газоне. Женщина сильно дрожала и не могла подняться. При этом жительница дома сообщила, что внешне пострадавшая выглядела прилично: «Опрятная, в хорошем спортивном термокостюме, в белых носочках». Однако раньше в доме девушку не видели.

Причины падения женщины пока неизвестны. Пострадавшая находится в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Ранее в столице из окна многоэтажного дома на улице улице 50-летия Октября выпал маленький ребенок. В результате падения малыш получил травмы. Мальчик вместе с 9-летней сестрой находились одни дома без родителей.