18 января 2024, 02:33
Дроны ВСУ уничтожили над Московской и Ленинградской областями
МО: один дрон ВСУ сбили в Подмосковье, второй перехватили над Ленобластью
Средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением дронов в Московской и Ленинградской областях. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — уточнило ведомство.
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Ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника в городском округе Подольск. Дрон летел на Москву. По предварительной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.
Вечером 17 января три дрона ВСУ сбили средствами радиоэлектронной борьбы над Брянской областью. Как отметил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.
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