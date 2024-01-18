Происшествия 18 января 2024, 02:33 Дроны ВСУ уничтожили над Московской и Ленинградской областями МО: один дрон ВСУ сбили в Подмосковье, второй перехватили над Ленобластью РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением дронов в Московской и Ленинградской областях. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — уточнило ведомство.

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Ранее московский мэр Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника в городском округе Подольск. Дрон летел на Москву. По предварительной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Вечером 17 января три дрона ВСУ сбили средствами радиоэлектронной борьбы над Брянской областью. Как отметил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.