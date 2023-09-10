Происшествия 10 сентября 2023, 12:15 Дроны ВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области Булаев: беспилотники разрушили участок в Запорожской области, никто не пострадал Телеканал «360»

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Украинские дроны совершили атаку в ночь на 10 сентября на один из избирательных участков в Запорожской области. В результате он оказался уничтожен, сообщил зампред ЦИК России Николай Булаев. Он подчеркнул, что среди людей пострадавших нет. Целью противника была попытка запугивания.

«В ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок, но было 02:05 <…>, и никого из членов комиссии там не было», — уточнил Булаев.

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Он пояснил, что ВСУ стремились запугать людей, чтобы те не вышли на работу. Также он обратил внимание, что в Геническе (Херсонская область) избирком вынужден эвакуироваться в подвальное помещение по несколько раз в день из-за объявления ракетной атаки.

Выборы в России в рамках Единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области принимают в них участие впервые.