Происшествия 29 февраля 2024, 23:59 Дроны ВСУ не долетели до границы Воронежской области РИА «Новости»

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Пять беспилотников со стороны Украины не пересекли границу Воронежской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

«Средства обнаружения зафиксировали движение со стороны Украины пяти беспилотных летательных аппаратов в направлении Воронежа. Однако границы региона эти БПЛА пока так и не пересекли», — отметили в сообщении.

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Мэрия ранее предупредила о пяти беспилотных летательных аппаратах, которые направлялись к Воронежу. Горожан попросили не поддаваться панике, а при виде летящего БПЛА укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе.

Силы противовоздушной обороны ранее ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа над Воронежем. Глава региона Александр Гусев заявил, что никто из граждан не пострадал.

Обломки упавшего украинского беспилотника повредили крышу частного дома в Воронеже 17 февраля.