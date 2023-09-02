Происшествия 02 сентября 2023, 13:17 Дроны ВСУ дважды сбросили взрывные устройства на село Долгое под Белгородом Губернатор Гладков: дроны ВСУ сбросили взрывные устройства на село Долгое РИА «Новости»

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ВСУ атаковали днем 2 сентября село Долгое Валуйского городского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, противник дважды использовал БПЛА, которые сбросили взрывные устройства на населенный пункт.

«Пострадавших нет. Взрывной волной выбило стекло и посекло фасад частного домовладения», — уточнил губернатор.

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Помимо этого, повреждения получил один легковой автомобиль. Кроме того, пострадал инфраструктурный объект связи. На место прибыли аварийные бригады и оперативные службы, добавил Гладков.

Утром 2 сентября Минобороны сообщало о перехвате двух беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

Также ВСУ предпринимали попытки атаки против других приграничных регионов России. В Брянской области под обстрел попали населенные пункты Климово, Курковичи и Белая Березка.

В Курской области три прилета насчитали в деревне Успеновке Кореневского района. От взрывной волны пострадала женщина, сообщал губернатор региона Роман Старовойт.