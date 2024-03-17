17 марта 2024, 06:04
Дроны ВСУ атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области
Гладков: четыре дрона ВСУ сбросили взрывные устройства в Белгородской области
Украинские боевики атаковали поселок Октябрьский в Белгородском районе, сбросив на него взрывные устройства с помощью четырех дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения», — уточнил глава Белгородской области.
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По словам Гладкова, в ближайшее время аварийные бригады займутся переподключением абонентов.
Ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы. Два аппарата сбили в городском округе Домодедово, еще по одному — в Ступинском и Раменском городских округах.
Звуки взрывов раздавались в городе Славянск-на-Кубани на юге Краснодарского края, где украинские беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод. Во время нападения погиб работник предприятия, который скончался от сердечного приступа.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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