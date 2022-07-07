Миру предсказали дроновую войну

По данным российских СМИ, два дрона пытались атаковать погранпункты в Курской области. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко объяснил в беседе с «360», как сейчас работают дроны и почему их зачастую используют в боевых действиях.

«Ясно, что дронами управляли где-то недалеко — через границу. Все уходит в дроновую войну, и ничего хорошего в этом нет», — сказал он.

По его словам, силы противника используют дроны, потому что напрямую они «не могут дотянуться, гаубицу поставить».

Борзенко объяснил, что есть система управления дронами через дроны. Один аппарат выступает как ретранслятор. Дроном можно управлять через самолет, через какие-то промежуточные станции.

«Это не проблема, проблема в том, как их уничтожать. Есть дроны дорогие, серьезные, которые носят большой заряд, а есть дроны маленькие. Чем они сейчас занимаются? Например, они видят через квадрокоптер, что в окопе сидят четыре бойца ДНР. Они запускают дрон, который незаметно подлетает — маленький дрон — и сбрасывает гранату прямо в этот окоп. И четыре человека убиты, а дрон развернулся и улетел», — рассказал эксперт.

Он добавил, что можно сбить дрон, но тут возникает вопрос, что дороже — ракета или маленький дрон. Против дронов есть специальные системы РЭБ — радиоэлектронной борьбы. При помощи них можно отключить дрон, у него пропадает сигнал. Последняя такая система позволяет дрон увести, посадить, а затем перепрограммировать.

Вот украинцы, когда американцы им дали некие такие системы, они уводят наши дроны к себе, перепрограммируют. Дальше эти дроны уже используются ими самими — подвешивают какой-то боезапас и так далее Евгений Борзенко.

Собеседник «360» упомянул также и большие дроны, они могут быть размером с самолет причинять большие разрушения.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 6 июля два пограничных пункта пропуска около сел Гордеевка и Елизаветовка Курской области были атакованы с помощью дронов. По данным издания, квадрокоптеры скинули взрывные устройства на пункты пропуска, расположенные около населенных пунктов. По предварительным сведениям, никто не пострадал.