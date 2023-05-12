12 мая 2023, 13:51
Дрон застрял на дереве в московском парке
Источник «360»: дрон застрял на дереве в парке Покровское-Стрешнево в Москве
Дрон застрял на дереве на территории парка Покровское-Стрешнево в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. Кто запустил устройство — пока неизвестно.
Владельцу дрона будет грозить ответственность: в столице с 3 мая ввели запрет на запуск беспилотников. Аналогичные приняли в Московской области, Санкт-Петербурге и ряде других регионов.
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По информации РИА «Новости», коптер запустили местные жители. С какой целью — неясно. Предварительно установлено, что дрон был без боеприпасов.
В полиции случившееся пока не прокомментировали.
Беспилотники
Москва 2023
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