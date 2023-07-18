18 июля 2023, 13:24
Дрон заметили в небе рядом с Зеленоградом
Источник «360»: в небе рядом с Зеленоградом заметили беспилотник
Беспилотник заметили в небе над поселком Малино рядом с Зеленоградом. Дрон успели снять на видео. Запись появилась в распоряжении «360».
Об обнаружении летательного аппарата очевидцы сообщили в полицию. Все обстоятельства случившегося уточняются.
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В Москве действует запрет на полеты всех БПЛА, кроме тех, которые необходимы для госнужд. Протокол об этом подписали в начале мая на заседании оперативного штаба столицы.
Тогда же приняли решение об усилении работы по пресечению незаконных полетов беспилотников и привлечению к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.
Беспилотники
Москва 2023
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