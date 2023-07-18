Эксклюзив 18 июля 2023, 13:24 Дрон заметили в небе рядом с Зеленоградом Источник «360»: в небе рядом с Зеленоградом заметили беспилотник

Читать 360tv в

Беспилотник заметили в небе над поселком Малино рядом с Зеленоградом. Дрон успели снять на видео. Запись появилась в распоряжении «360».

Об обнаружении летательного аппарата очевидцы сообщили в полицию. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Реклама

В Москве действует запрет на полеты всех БПЛА, кроме тех, которые необходимы для госнужд. Протокол об этом подписали в начале мая на заседании оперативного штаба столицы.

Тогда же приняли решение об усилении работы по пресечению незаконных полетов беспилотников и привлечению к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.