Происшествия 30 января 2024, 02:18 Дрон ВСУ застрял в лобовом стекле российского КамАЗа Военкор Котенок показал фото украинского FPV-дрона в лобовом стекле КамАЗа РИА «Новости»

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Боевой дрон ВСУ врезался в лобовое стекло российского автомобиля КамАЗ. Фотографию боеприпаса опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, FPV-дроном управлял украинский оператор. После попадания в лобовое стекло грузовика БПЛА не взорвался, а лишь насквозь пробил лобовое стекло и остался в нем.

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Украинские военные сбросили снаряд на семью с детьми в Донецке. Происшествие случилось в Кировском районе города, когда они шли в магазин за продуктами. Женщина и дети остались не пострадали. Отцу сильно посекло ноги, теперь ему грозит ампутация.

Накануне ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка. Жертвами атаки стали три человека, еще один получил серьезное ранение.

Также стало известно о гибели женщины при атаке ВСУ на хуторе Лозовая Рудка. Противник совершил удар с помощью квадрокоптера.