Происшествия 20 ноября 2023, 22:44 Дрон ВСУ сбили в Орловской области Губернатор Клычков: украинский беспилотник ликвидировали в Орловской области РИА «Новости»

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Украинский беспилотник обезвредили на территории Шаблыкинского района в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.

«По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет», — отметил он.

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По его словам, сейчас в регионе правоохранительный блок проводит необходимые мероприятия. Ситуация находится под контролем, добавил глава Орловской области.

Российские военные сегодня также сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Атаку со стороны Вооруженных сил Украины пресекли в 21:30.

Региональные власти сообщали об обезвреженном в Орловской области беспилотнике 10 ноября. Тогда средства радиоэлектронной борьбы ликвидировали летательный аппарат в Ливенском районе. Среди мирных жителей не пострадал.

А в конце сентября в регионе обезвредили сразу два украинских беспилотника. ВСУ пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса.