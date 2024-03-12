Происшествия 12 марта 2024, 08:23 Дрон ВСУ сбили над Курской областью Минобороны: система ПВО сбила украинский дрон над Курской областью РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны уничтожила украинской беспилотник над территорией Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 07:00 по московскому времени силы ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Беспилотный летательный аппарат сбили над Курской областью», — отметили в ведомстве.

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Губернатор региона Роман Старовойт отмечал, что всего силы ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников, из них три над Поныровским, Солнцевским и Курским районами. Он призывал жителей укрыться в помещениях без окон и не выходить на улицу.

Ранее стало известно, что в ночь на 12 марта украинский беспилотный летательный аппарат также уничтожили в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз отмечал, что в результате падения обломков дрона пострадавших и разрушений нет.