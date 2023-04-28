Происшествия 28 апреля 2023, 07:20 Дрон ВСУ повредил в Брянской области гараж с автомобилем Глава Брянской области Богомаз сообщил, что украинский беспилотник повредил автомобиль Unsplash

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Мирные жители не пострадали во время ночной атаки украинского беспилотника на Брянскую область. Дрон повредил гараж, автомобиль и частное домовладение. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения», — написал губернатор.

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По словам Александра Богомаза, налет устроили ночью 28 апреля. Украинский беспилотник упал в Суземском районе. Оперативные службы выехали на место происшествия, чтобы оценить масштабы повреждений и помочь с устранением.

За день до этого украинские войска атаковали Суджанский район Курской области и оставили без света жителей сел Горналь и Гуево, жители не пострадали. Снаряды повредили местные электросети. Беспилотник, по информации Telegram-канала Mash, сбили недалеко от АЭС в Курчатове. В Белгородской области 27 апреля атаковали село Щетиновка, одна жительница получила осколочные ранения.