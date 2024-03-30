Происшествия 30 марта 2024, 19:30 Дрон ВСУ повредил объект связи в белгородском селе Тишанка Губернатор Гладков: взрыв дрона ВСУ повредил объект связи в селе Тишанка РИА «Новости»

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Запущенный с территории Украины беспилотник-камикадзе взорвался в селе Тишанка Волоконовского района Белгородской области. В результате детонации дрона повреждения получил инфраструктурный объект связи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что аварийные службы прибудут на место для ликвидации последствий атаки в ближайшее время.

Это не первый удар по Белгородской области со стороны ВСУ за субботу, 30 марта. Ранее под обстрелами оказался хутор Мухин Шебекинского городского округа.

Прилетевшие снаряды повредили линию электропередачи, оставив без света жителей пострадавшего населенного пункта, а также находящихся неподалеку хутора Панков и поселка Первомайский.

По данным Минобороны, в течение дня дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе Белгородской области семь беспилотников, запущенных с территории Украины.