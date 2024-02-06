Важное 06 февраля 2024, 19:12 Дрон ВСУ повредил инфраструктурный объект в Белгородской области Гладков: село Волоконовка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ РИА «Новости»

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Село Волоконовка Чернянского района попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

ВСУ атаковали населенный пункт с помощью беспилотных летательных аппаратов. Один из них упал и сдетонировал, в результате чего инфраструктурный объект получил повреждения.

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«Пострадавших нет. Второй БПЛА был уничтожен в воздухе», — написал Гладков.

По его словам, на месте ЧП работают оперативные и аварийные службы.

Украинские боевики 6 февраля ударили по селу Сушаны в Климовском районе Брянской области. ВСУ атаковали центр населенного пункта. После обстрела начались проблемы с электроснабжением, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Утром этого же дня в Белгородской области перехватили семь украинских дронов. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА.