06 февраля 2024, 19:12
Дрон ВСУ повредил инфраструктурный объект в Белгородской области
Гладков: село Волоконовка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
Село Волоконовка Чернянского района попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
ВСУ атаковали населенный пункт с помощью беспилотных летательных аппаратов. Один из них упал и сдетонировал, в результате чего инфраструктурный объект получил повреждения.
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«Пострадавших нет. Второй БПЛА был уничтожен в воздухе», — написал Гладков.
По его словам, на месте ЧП работают оперативные и аварийные службы.
Украинские боевики 6 февраля ударили по селу Сушаны в Климовском районе Брянской области. ВСУ атаковали центр населенного пункта. После обстрела начались проблемы с электроснабжением, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Утром этого же дня в Белгородской области перехватили семь украинских дронов. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА.
ВСУ
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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