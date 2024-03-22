Происшествия 22 марта 2024, 17:31 Дрон ВСУ атаковал инфраструктурный объект связи в белгородском селе Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Борисовский район Белгородской области РИА «Новости»

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Борисовский район Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ. В селе Никитское дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, на объекте есть повреждения, при этом люди не пострадали.

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В селе Цаповка, также оказавшемся под ударом украинских боевиков, несколько снарядов попали на территорию сельхозпредприятия и повредили один из корпусов и коммуникации. Раненых нет.

На окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сбросили три взрывных устройства. Пострадала только крыша одного частного жилого домовладения.

На местах работают представители оперативных служб.

Утром 22 марта ВС России нанесли серьезный удар по энергетической системе Украины. Только в Одессе без света остались более 50 тысяч абонентов. Депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с журналистами назвал эти удары «возмездием за Белгород» и другие постоянно обстреливаемые приграничные регионы.