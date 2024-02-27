27 февраля 2024, 10:17
Дрон ВСУ атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке
ВСУ использовали дрон для атаки на гумштаб и МФЦ в Новой Каховке
Украинские военные предприняли атаку на гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке в Херсонской области. Для этого противник использовал ударный дрон, сообщил в своем Telegram-канале глава правительства региона Андрей Алексеенко.
«Из-за ночного времени, к счастью, обошлось без пострадавших. Но важный для населения социальный объект, где оказывали помощь и оформляли документы, пострадал», — указал он.
В поселке Чернянка Каховского района из-за удара ВСУ, по его данным, пострадал многоквартирный жилой дом. У здания выявили серьезные повреждения.
«Тем не менее у нацистов не получится парализовать жизнь людей на левом берегу», — добавил глава правительства региона.
Алексеенко также подчеркнул, что без гуманитарной помощи и услуг МФЦ жители Новой Каховки не останутся. Все пострадавшие объекты оперативно восстановят.
ВСУ
Херсонская область
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