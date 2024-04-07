Происшествия 07 апреля 2024, 17:36 Дрон ВСУ атаковал автомобиль председателя Каховской ТИК Пресс-служба избиркома Херсонской области

Читать 360tv в

Украинские боевики ударили беспилотником по машине председателя Каховской территориальной избирательной комиссии. В результате атаки никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба избиркома Херсонской области.

Избирком назвал случившееся провокацией и добавил, что ВСУ не смогут запугать сотрудников избирательной системы.

Реклама

«Террор и угрозы — это методы морально убогих людей, лишенных человеческого достоинства», — указали в пресс-службе.

Позже украинские военные обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа в Брянской области. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за удара возникли неполадки с электроснабжением. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее жертвой атаки ВСУ стала жительница Белгородской области. В результате удара БПЛА также пострадали четыре человека, в том числе 18-летний парень и двое детей.