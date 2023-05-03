Происшествия 03 мая 2023, 23:13 Дрон влетел в водонапорную башню агрокомплекса в Белгородской области Baza: в Белгородской области беспилотник врезался в водонапорную башню Unsplash

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Беспилотник врезался в водонапорную башню в Белгородской области в районе села Вязовом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника канала, это произошло 3 мая около 17:30. По предварительным данным, БПЛА запустили из украинского села Поповка в Сумской области.

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Как стало известно РИА «Новости», дрон упал на территории свинокомплекса компании «Агро-Белогорье». При этом удар повредил водонапорную башню, но незначительно.

По предварительным данным, никто не пострадал. Официальных сведений пока не поступало.

Этот агрокомплекс не в первый раз атаковал беспилотник. В середине апреля дрон-камикадзе рухнул на крышу свинокомплекса, после чего украинские военные обстреляли его из минометов. Погибли 179 свиней и сильно пострадало оборудование компании.

Ранее еще один беспилотник рухнул в Коломне. Он приземлился в лесу. Кадры с места происшествия опубликовал «360».