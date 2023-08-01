Эксклюзив 01 августа 2023, 07:26 Дрон влетел окно квартиры в Строгино и взорвался БПЛА влетел в квартиру в Строгино СЗАО Москвы через окно, врезался и взорвался Unsplash

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В Северо-Западном административном округе Москвы утром 1 августа беспилотник влетел в квартиру жилого дома и взорвался. Источник «360» сообщил, что он врезался в окно.

Вызов в экстренные службы поступил в 07:09. Дрон заметили на улице Твардовского, 9 корпус 1 в Строгино. По информации источника, БПЛА влетел в окно квартиры, врезался и взорвался. Информация о пострадавших пока не поступала.

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UPD: при осмотре места происшествия информация об ударе дроном не подтвердилась.

Минобороны России сообщало об атаке тремя дронами. Два из них сбили над Наро-Фоминским и Одинцовским округами, один отклонили от курса при помощи средств радиоэлектронной борьбы, и он врезался в башню «IQ-квартал» комплекса «Москва-Сити». Попадание БПЛА в здание сняли на видео.

Жительница Одинцова рассказала, что слышала звуки сработавшей системы ПВО в 03:14, от окон пошел гул. По ее словам, гремело громче, чем при атаке 30 июля.