Происшествия 04 сентября 2023, 23:28 Дрон вертолетного типа нашли на проспекте Академика Сахарова — СМИ Shot: дрон вертолетного типа кустарного производства нашли в Москве Freepik

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Беспилотник вертолетного типа кустарного производства нашли на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, служебная собака не обнаружила следы взрывчатки на БПЛА. Журналисты отметили, что дрон отправили на экспертизу для выяснения всех обстоятельств.

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Ранее Shot сообщал, что саперы нашли металлический вертолет с проводом на проспекте Академика Сахарова. Территорию оцепили и не подпускали горожан ближе чем на 20 метров.

Еще 1 сентября силы противовоздушной обороны сбили беспилотник рядом с Люберцами. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших и разрушений не было. Градоначальник поблагодарил военных за то, что они не позволили испортить День знаний в столице.