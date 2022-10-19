Дрон в районе аэропорта Бельбек сбили в Севастополе | 360°

Важное 19 октября 2022, 08:15 Дрон в районе аэропорта Бельбек сбили в Севастополе Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил о сбитом дроне в районе аэропорта Бельбек

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Система ПВО работает в Севастополе. По предварительным данным, удалось сбить дрон в районе аэродрома Бельбек. Об этом заявил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram.

«В Севастополе вновь отработала система ПВО в районе северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек» — написал он.

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Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие.

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На прошлой неделе Развозжаев объяснил срабатывание системы противовоздушной обороны в Казачьей бухте в Севастополе тренировкой. Пользователи Сети публиковали кадры со следами в небе от срабатывания системы ПВО.

В начале октября на полуострове Крымский мост подвергся атаке. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом. ФСБ заявила, что за этим стоят украинские спецслужбы. В результате случившегося четыре человека погибли.