27 августа 2023, 17:53
Дрон со взрывчаткой нашли в поле Орловской области — СМИ
Shot: БПЛА со взрывным устройством обнаружили в поле у деревни Маслово под Орлом
Беспилотник кустарного производства нашли 26 августа в Орловской области. Дрон со взрывчаткой был в поле в полутора километрах от деревни Маслово Сосковского района, сообщил Telegram-канал Shot.
«Приехавшая на место полиция прогнала всех местных жителей. В ближайшее время беспилотник планируют обезвредить», — уточнили журналисты.
Реклама
Территорию оцепили. Специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего.
Ранее БПЛА врезался в многоэтажку на улице Карла Маркса в Курске. На нескольких этажах дома выбило стекла, взрывной волной повредило окна корпусов инженерного факультета Курского государственного аграрного университета.
Губернатор Курской области Роман Старовойт пообещал, что власти в обязательном порядке окажут всю необходимую помощь для восстановления дома. Специалисты начали оценивать принесенный ущерб.
Кроме того, дрон сбили в Брянской области. Летательный аппарат уничтожили над Трубчевским районом системы ПВО министерства обороны России.
Беспилотники
Реклама
Реклама