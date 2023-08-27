Происшествия 27 августа 2023, 17:53 Дрон со взрывчаткой нашли в поле Орловской области — СМИ Shot: БПЛА со взрывным устройством обнаружили в поле у деревни Маслово под Орлом

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Беспилотник кустарного производства нашли 26 августа в Орловской области. Дрон со взрывчаткой был в поле в полутора километрах от деревни Маслово Сосковского района, сообщил Telegram-канал Shot.

«Приехавшая на место полиция прогнала всех местных жителей. В ближайшее время беспилотник планируют обезвредить», — уточнили журналисты.

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Территорию оцепили. Специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ранее БПЛА врезался в многоэтажку на улице Карла Маркса в Курске. На нескольких этажах дома выбило стекла, взрывной волной повредило окна корпусов инженерного факультета Курского государственного аграрного университета.

Губернатор Курской области Роман Старовойт пообещал, что власти в обязательном порядке окажут всю необходимую помощь для восстановления дома. Специалисты начали оценивать принесенный ущерб.

Кроме того, дрон сбили в Брянской области. Летательный аппарат уничтожили над Трубчевским районом системы ПВО министерства обороны России.