Происшествия 26 апреля 2023, 09:59 Дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Белгородской области — СМИ Telegram-канал Shot: беспилотник атаковал электроподстанцию в Белгородской области РИА «Новости»

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Беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Беспилотник сбросил СВУ на электроподстанцию в селе Нежеголь в Белгородской области», — отметили в сообщении.

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По данным канала, устройство не сдетонировало, разрушений и пострадавших нет.

Накануне беспилотник с камерой и микрофоном обнаружили в Подмосковье. Черный дрон с красными лопастями рухнул на территории СНТ «Уголек». Неизвестный летательный аппарат с двумя парашютами обнаружили также в Павлово-Посадском городском округе.

Ранее падение БПЛА со взрывчаткой в лесу подтвердили в Богородском городском округе Московской области. По словам главы муниципального образования Игоря Сухина, подобные дроны прилетают уже не в первый раз. В феврале похожий дрон нашли в Коломне.