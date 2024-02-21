Происшествия 21 февраля 2024, 14:05 Дрон самолетного типа с украинским гербом нашли в поле в Краснодарском крае Оперштаб: в поле на Кубани нашли дрон с гербом Украины

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В Краснодарском крае в поле обнаружили дрон самолетного типа с гербом Украины в хвостовой части. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Беспилотный летательный аппарат нашли недалеко от станицы Новодеревянковская. В результате никто не пострадал. Информации о разрушениях не пострадало. Другие подробности случившегося не уточнялись.

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«На месте работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы. Сейчас участок оцеплен, угрозы для жителей нет», — добавили в оперштабе.

Подозрительные обломки ранее обнаружили в Молдавии недалеко от границы с Украиной, сообщили в пресс-службе пограничной полиции республики. Правоохранители допустили, что это могут быть части дрона. Фрагменты БПЛА нашли недалеко от села Етулия.

В начале января морской беспилотник заметили на берегу Черного моря недалеко от города Саки. Вооруженные силы Украины обычно используют такую технику для атак на российские суда, в том числе на корабли Черноморского флота.