Эксклюзив 20 июля 2023, 21:30 Дрон со взрывчаткой упал на веранду детского лагеря в Новой Москве Источник «360»: дрон с привязанной взрывчаткой упал в детском лагере в Новой Москве РИА «Новости»

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Летняя веранда детского лагеря в поселке Вороновское Троицкого административного округа Москвы стала местом для посадки неизвестного беспилотника. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, дрон переносил какой-то груз, но во время полета потерял управление и упал на веранду дошкольного учреждения. После падения взрыва не произошло.

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Источник подчеркнул, что речь идет о беспилотнике квадрокоптерного типа. На место прибыли саперы, которые обезвредили самодельное взрывное устройство.

На территории лагеря находились 32 ребенка. Всех несовершеннолетних эвакуировали в соседний корпус.

Собеседник подчеркнул, что речь идет об оздоровительном детском центре Банка России. Работающих там сотрудников эвакуировали вместе с воспитанниками.