Эксклюзив 10 августа 2023, 12:30 Дрон с коробкой SOS упал на севере Москвы Источник «360»: в Головинском районе Москвы упал беспилотник с коробкой и надписью «SOS» Фото: freepik.com

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На севере Москвы обнаружили беспилотник. На нем сверху была коробка, на которой написано «SOS», сообщил источник «360».

По его данным, в четверг, 10 августа, на Солнечногорской улице рядом с домом № 22А обнаружили квадрокоптер размером примерно 40×40 сантиметров. К устройству прикреплена коробка с надписью «SOS».

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На место прибыли экстренные службы. Территорию вокруг оцепили. Эвакуацию из рядом стоящих домов не проводили. Другие подробности устанавливаются. Все обстоятельства случившегося выяснят правоохранители.

Несколько часов назад мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что системы ПВО сбили два ударных БПЛА, которые направлялись к столице. Один упал в Калужской области, а другой — в районе ЦКАД.

Фрагмент сбитого дрона рухнул на автомобиль, в салоне которого находились семья из Москвы. На этот раз обошлось без пострадавших.