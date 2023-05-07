Происшествия 07 мая 2023, 13:34 Дрон с камерой нашли на авиационном заводе в Новосибирской области — СМИ Shot: на авиационном заводе в Новосибирской области нашли БПЛА с камерой piqsels

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На территории авиационного завода в Новосибирской области обнаружили беспилотник с камерой, сообщил источник Telegram-канала Shot. По его информации, дрон нашли недалеко от въезда. Правоохранители начали поиски владельцев аппарата.

Издание уточнило, что беспилотник обнаружили на заводе, который производит запчасти для бомбардировщиков Су-24. Речь идет о ПАО ОАК «НАЗ имени Чкалова», входящего в холдинг «Сухой».

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К корпусу дрона скотчем прикрепили дополнительную батарею. Аппарат уже осмотрели — на нем не нашли взрывчатых устройств. На место прибыли правоохранители, они отправили дрон на экспертизу, а также занялись поисками его владельцев.

Силовики пресекли атаку начиненных взрывчаткой дронов на аэродром в Ивановской области. По информации Центра общественных связей ФСБ, преступление планировали сотрудники Главного управления разведки украинского Минобороны. Целью удара должны были стать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Завербованных Украиной диверсантов задержали в Тульской области.