Происшествия 23 августа 2023, 19:09 Дрон-разведчик упал на железную дорогу в Таганроге — СМИ Shot: поезда в Таганроге задержали на 1,5 часа из-за падения беспилотника unsplash.com

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Разведывательный беспилотник с видеокамерой упал на железную дорогу в Таганроге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Дрон обнаружили утром 23 августа на перегоне Таганрог-Пассажирский — Морская. Это был беспилотный летательный аппарат с камерой и флеш-картой на 64 гигабайта. Правоохранители изъяли устройство. Из-за падения БПЛА на железную дорогу поезда задержали почти на 1,5 часа, уточнили авторы статьи.

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Рано утром в СМИ появилась информация, что украинские войска пытались атаковать Москву тремя беспилотниками. Средства ПВО уничтожили два БПЛА в воздухе над территорией Можайского и Химкинского городских округов.

Один украинский дрон попал в строящееся здание Москва-Сити. В результате ЧП никто не пострадал. Это уже шестая за последние дни атака на столицу, сообщил «Царьград».