Происшествия 24 июля 2023, 20:44 Дрон попал в склад с боеприпасами при атаке Крыма Глава Крыма Аксенов: беспилотник попал в склад с боеприпасами при атаке республики Pxhere

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В ночь на 24 июля Крым атаковали беспилотники. Вражескую технику российские военные ликвидировали, однако дрон попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе», — написал он.

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Также обломки беспилотника повредили частный дом в Кировском районе. На место происшествия выехали все профильные службы. Железнодорожное движение в Джанкойском районе и по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь временно приостанавливали.

По данным Минобороны России, по Крыму выпустили 17 беспилотников. Террористическую атаку попытался нанести киевский режим. МИД России пригрозил Украине жесткими ответными мерами. Следственный комитет возбудил уголовные дела.

При этом, как отметили в Министерстве иностранных дел, военного смысла в атаке дронов не было — только попытка запугать население.

Военный волонтер Алексей Живов в беседе с «Царьградом» указал на проблему, которую необходимо устранить, чтобы не было потерь. Он отметил, что защититься от беспилотников достаточно сложно, но можно предпринять определенные меры.