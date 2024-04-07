Происшествия 07 апреля 2024, 15:51 Дрон подавили в Липецкой области Артамонов: беспилотник самолетного типа обнаружили и подавили под Липецком РИА «Новости»

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Беспилотник самолетного типа обнаружили и подавили дежурные средства противовоздушной обороны в Краснинском районе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

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Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, добавил глава Липецкой области.

Ранее в регионе объявили воздушную опасность. Артамонов призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, доверять информации только из надежных источников. Губернатор подчеркнул, что на жизнедеятельность Липецкой области введенный режим не повлияет.