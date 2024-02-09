Происшествия 09 февраля 2024, 11:17 Дрон обезвредили на территории промзоны Дзержинска Носков: в Нижегородской области ночью обезвредили беспилотник

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Дрон обезвредили в ночь на 9 февраля в Дзержинске. Об этом сообщил главы города Иван Носков в своем Telegram-канале.

«Ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник», — написал он.

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Обошлось без пострадавших, уточнил Носков. Разрушений в городе тоже нет.

Почти 20 украинских дронов нейтрализовали над территорией России за ночь. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотники над Курской, Брянской и Орловской областями, в Краснодарском крае и рядом с Черным морем.

Ранее российские военные ударили по украинскому заводу дронов «Экватор» в Николаеве. Бойцы поразили предприятие, а также общежитие, где находились украинские боевики и иностранные специалисты.