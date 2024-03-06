Важное 06 марта 2024, 09:23 Дрон ликвидировали в Белгородском районе Гладков: система ПВО сбила беспилотник возле села Ближнее РИА «Новости»

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Беспилотник самолетного типа сбили в районе села Ближнее в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.

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Летательный аппарат сбили с помощью системы противовоздушной обороны. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Примерно за 15 минут до сообщения о ликвидации дрона в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Жителей просили не подходить к окнам. Губернатор призвал население укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или спуститься в укрытие.

Ранее над Воронежской областью утром 6 марта уничтожили три беспилотника. Жителей предупредили, что угроза атаки дронами сохраняется.