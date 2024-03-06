06 марта 2024, 09:23
Дрон ликвидировали в Белгородском районе
Гладков: система ПВО сбила беспилотник возле села Ближнее
Беспилотник самолетного типа сбили в районе села Ближнее в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.
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Летательный аппарат сбили с помощью системы противовоздушной обороны. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Примерно за 15 минут до сообщения о ликвидации дрона в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Жителей просили не подходить к окнам. Губернатор призвал население укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или спуститься в укрытие.
Ранее над Воронежской областью утром 6 марта уничтожили три беспилотника. Жителей предупредили, что угроза атаки дронами сохраняется.
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