Происшествия 19 февраля 2024, 11:56 Дрон-камикадзе ВСУ сбили из стрелкового оружия под Белгородом РИА «Новости»: дрон ВСУ сбили из стрелкового оружия под Белгородом 18 февраля РИА «Новости»

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Украинский дрон-камикадзе сбили из стрелкового оружия в приграничном районе Белгородской области днем 18 февраля. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

Боеприпас сдетонировал в воздухе. Данные о происшествии поступили в 13:00. Сведений о пострадавших и разрушениях не было.

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Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале, ВСУ попытались атаковать с дрона-камикадзе село Журавлевка. Кроме того, в Белгородском районе три снаряда выпустили по таможенному посту МАПП «Нехотеевка» и еще один — по Журавлевке. После отражения атаки средствами противовоздушной обороны выяснилось, что в Беловском сельском поселении повредило один автомобиль. Раненых не было. Помимо этого, в селе Солоти Белгородской области 18 февраля ликвидировали взрывоопасный предмет, а в селе Козловка нашли и уничтожили украинский беспилотник. Обошлось без последствий.

Позже, 19 февраля, ВСУ обстреляли села Успеновка и Троицкое в Кореневском районе Курской области.