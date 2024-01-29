Происшествия 29 января 2024, 15:09 Дрон-камикадзе ВСУ повредил линию газоснабжения в белгородском селе Гладков: ВСУ атаковали дроном-камикадзе белгородское село Тишанка РИА «Новости»

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Украинские военные атаковали село Тишанка Волоконовского района с помощью дрона-камикадзе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва пострадавших нет, повреждена линия газоснабжения и легковой автомобиль», — добавил глава региона.

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По его словам, оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий атаки ВСУ.

Украинские военные с конца 2023 года усилили обстрелы Белгородской области. Регион обстреливают практически ежедневно. Накануне в результате очередного удара ВСУ ранение получил местный рабочий.

ВСУ обстреливали села Новая Таволжанка, Муром, Середа, хутор Марьино.

В среду, 24 января, с подконтрольной Украине территории запустили две ракеты по военно-транспортному самолету И-76, перевозившему украинских пленных для обмена. Воздушное судно потерпело крушение в Белгородской области, все, кто был на борту, погибли.